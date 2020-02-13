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13 февраля • обновлено в 16:21
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"Душ" за 8 гривен: в Днепре автобус залило кипятком. Видео

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В четверг, 13 февраля, городской автобус №35 в Днепре залило кипятком. Вода лилась с трещин в потолке прямо на сидения.

Инцидент произошел на рейсе "Жилой массив Приднепровск - Улица Глинки". Видео опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр". Из-за кипятка все внутри было заполнено паром (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

"Комфортабельные перевозки в 35 автобусе. По пути можно принять горячий душ. За горячую воду доплачивать не надо, эта опция входит в стоимость проезда 8 грн", – говорится в сообщении.

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В Днепре автобус залило кипятком

В Днепре автобус залило кипятком

Скриншот из видео

Известно, что горячая вода хлынула из системы отопления салона автобуса. Об этом OBOZREVATEL сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. Информации о пострадавших в автобусе не поступало.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре местные жители слепили огромную патрульную машину из снега и сообщили на линию "102" о якобы брошенном авто. Позже рядом с полицейским "Приусом" появился "Гелендваген".

Катерина Мацак

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Место
Украина Днепр
Теги
маршрутка потоп
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