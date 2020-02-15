"Другие страны своих забирают!" Украинские танцоры уже три недели не могут выбраться из Уханя

Хореографическая группа из 18 жителей Днепропетровщины три недели ждет эвакуации из китайского Уханя, который является эпицентром коронавируса.

Танцоры работали в Китае по контракту, а в конце января должны были возвращаться домой. Однако уже три недели украинцы сидят без работы в общежитии, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Страшно. Пока все здоровы, но страшно, что будет дальше. Мы собрали вещи и смотрим, как другие страны за считанные дни забирают своих граждан. Очень обидно", – рассказала 25-летняя участница танцевальной группы Анастасия Васильева.

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Галина Васильева Скриншот из видео

Девушка рассказала, что в Китае приходится спасаться не только от коронавируса, но и от скуки. Танцорам разрешают ненадолго выходить из общежития только в ближайший парк и единственный магазин, который не закрылся в их квартале.

Кроме того, переживают и родители танцоров из-за риска заболеть коронавирусом. Украинцы отметили, что готовы вернуться домой, а также согласны на проверки и карантин.

"Очень сильно переживаю. Чем дольше они там находятся, тем больше риска заболеть", – отметила мама Насти Галина Васильева.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцы, которые не могут покинуть Ухань, впадают в истерику. В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что уже 18 февраля всех желающих вывезут из китайского города.

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