"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео

В Днепре на улице Рабочей засекли "спасение" полицейского авто во время снегопада. Его взяла на буксир мусорная машина.

Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали в сети. Менее чем за сутки ролик собрал более 68 тысяч просмотров и около 300 комментариев на странице "Х**вый Днепр" в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре мусоровоз "спас" полицейскую машину Коллаж

"Друг в беде бросит", "как же тонко", "мусорный бак нового образца", "выбрасывать поехали", "совпадение? не думаю", "это так мило", "очень иронично", "они нашли друг друга", "могут себе позволить", – шутят в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что участник "Голоса країни-10" из Китая, который развернул к себе сразу три тренерские кресла, исполнив хит украинской группы "Океан Эльзы", восхитил сеть своим знанием украинского языка.

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