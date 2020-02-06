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7 февраля • обновлено в 07:43
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"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео

3.5т
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В Днепре на улице Рабочей засекли "спасение" полицейского авто во время снегопада. Его взяла на буксир мусорная машина.

Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали в сети. Менее чем за сутки ролик собрал более 68 тысяч просмотров и около 300 комментариев на странице "Х**вый Днепр" в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре мусоровоз "спас" полицейскую машину

В Днепре мусоровоз "спас" полицейскую машину

Коллаж

"Друг в беде бросит", "как же тонко", "мусорный бак нового образца", "выбрасывать поехали", "совпадение? не думаю", "это так мило", "очень иронично", "они нашли друг друга", "могут себе позволить", – шутят в комментариях.

"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео
"Друг в беде не бросит": сеть взорвало "спасение" авто полиции мусоровозом в Днепре. Видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что участник "Голоса країни-10" из Китая, который развернул к себе сразу три тренерские кресла, исполнив хит украинской группы "Океан Эльзы", восхитил сеть своим знанием украинского языка.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
курьезы
Место
Украина Днепр
Теги
Утилизация мусора полиция
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! ....--- https://shorturl.ca/poyas
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