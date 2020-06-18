Дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

София Ковнир Жизнь города 07:01, 18.06.2020

В четверг, 18 июня, Днепр накроют грозовые ливни.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ночью в городе осадков не предвидится.

Температура воздуха +28 +30 градусов днем, ночью похолодает до +16 +18 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в среду, 17 июня, из-за обильного дождя улицы Киева затопило. Потоки воды даже залили переходы в метро.

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Днепр Жизнь города

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