Дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре
Прогноз погоды
В четверг, 18 июня, Днепр накроют грозовые ливни.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ночью в городе осадков не предвидится.
Температура воздуха +28 +30 градусов днем, ночью похолодает до +16 +18 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Украине
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в среду, 17 июня, из-за обильного дождя улицы Киева затопило. Потоки воды даже залили переходы в метро.
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