Дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В четверг, 18 июня, Днепр накроют грозовые ливни.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, ночью в городе осадков не предвидится.

Температура воздуха +28 +30 градусов днем, ночью похолодает до +16 +18 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в среду, 17 июня, из-за обильного дождя улицы Киева затопило. Потоки воды даже залили переходы в метро.