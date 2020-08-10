Дожди с грозами: появился свежий прогноз погоды в Днепре

София Ковнир Жизнь города 06:00, 10.08.2020

В понедельник, 10 августа, Днепр накроют сильные дожди с грозами.

Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха резко опустится.

Так, температура воздуха составит +27 +29 градусов днем, ночью похолодает до +16 +18 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине 10 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в понедельник, 10 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

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Днепр Жизнь города

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