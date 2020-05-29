Дожди и холод: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Карина Бондаренко Жизнь города 07:05, 29.05.2020

В пятницу, 29 мая, Днепр продолжит заливать дождями.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, дождь ожидается только днем.

Температура воздуха днем не поднимется выше отметки +21 +23 градусов, ночью похолодает до +10 +12. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Погода в Украине 29 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, что лето-2020 в Украине начнется с теплого июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

На дорогах бьют гейзеры, авто затопило: города Украины "поплыли" после дождей

Выборы мэра Киева: названы лидеры рейтинга

"Заболел? Сам виноват!" Врач, получивший от Зеленской благодарность, откровенно рассказал о поединке с COVID-19

B2B Jewelry перестала выплачивать деньги: вкладчики Харькова отомстили

"Дадим им жару!" За что погиб генерал Кульчицкий, который мог изменить ход войны на Донбассе