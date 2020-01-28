Дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды на 28 января в Днепре

Во вторник, 28 января, в Днепре ожидается дождь со снегом.
По прогнозу синоптиков, осадки начнутся днем и закончатся ближе к ночи. Об этом сообщает Синоптик.
Синоптики прогнозируют снег
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Облачная погода будет держаться в городе до самого вечера. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах до 500 метров.
Синоптики прогнозируют от -1 до +2 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: до -4.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Синоптики предупредили, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15°.
Прогноз по Украине резко изменили. Синоптики сообщили, что весна придет уже в феврале.
По словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.
Глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в Украине только во второй половине февраля ожидается существенное похолодание и долгожданное появление снега.
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