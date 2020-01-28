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28 января • обновлено в 06:23
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Карина Бондаренко

Дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды на 28 января в Днепре

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Во вторник, 28 января, в Днепре ожидается дождь со снегом.

По прогнозу синоптиков, осадки начнутся днем и закончатся ближе к ночи. Об этом сообщает Синоптик.

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Синоптики прогнозируют снег

Синоптики прогнозируют снег

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Облачная погода будет держаться в городе до самого вечера. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах до 500 метров.

Синоптики прогнозируют от -1 до +2 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: до -4.

Дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды на 28 января в Днепре

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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