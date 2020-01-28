Дождь со снегом: синоптики дали прогноз погоды на 28 января в Днепре

Во вторник, 28 января, в Днепре ожидается дождь со снегом.

По прогнозу синоптиков, осадки начнутся днем и закончатся ближе к ночи. Об этом сообщает Синоптик.

Синоптики прогнозируют снег Подробности

Облачная погода будет держаться в городе до самого вечера. Водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах до 500 метров.

Синоптики прогнозируют от -1 до +2 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: до -4.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики предупредили, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15°.

Прогноз по Украине резко изменили. Синоптики сообщили, что весна придет уже в феврале.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

Глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что в Украине только во второй половине февраля ожидается существенное похолодание и долгожданное появление снега.

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