Дождь с грозой: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 6.05.2020

В среду, 6 мая, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Ночной сильный дождь утром станет слабее. Он будет продолжать идти весь день и закончится только вечером, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +13 до +20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 55-95%. Рассвет наступит в 05:09, закат ожидается в 20:03.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 мая в Украине ожидается новая волна похолодания, погода по-прежнему будет дождливой. Почти всю территорию страны накроют грозы.

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Днепр Жизнь города

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