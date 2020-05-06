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6 мая • обновлено в 06:58
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Алина Рашевская
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Дождь с грозой: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

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В среду, 6 мая, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Ночной сильный дождь утром станет слабее. Он будет продолжать идти весь день и закончится только вечером, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +13 до +20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 55-95%. Рассвет наступит в 05:09, закат ожидается в 20:03.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 мая в Украине ожидается новая волна похолодания, погода по-прежнему будет дождливой. Почти всю территорию страны накроют грозы.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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