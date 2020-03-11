Дождь и похолодание: синоптики дали прогноз погоды на 11 марта в Днепре

В среду, 11 марта, в Днепре будет стоять облачная погода.

На протяжении всего дня ожидается дождь. После полудня он должен пойти слабее, но к вечеру снова усилится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +8 до +13 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 46-90%.

Погода в Днепре Gismeteo

Рассвет наступит в 5:58, закат ожидается в 17:41.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода на большей части территорий Украины в среду, 11 марта, будет теплой, но дождливой и ветряной. Осадков не прогнозируют только в южных и части восточных регионов страны.

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