Дома не дождались: на Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину

На Днепропетровщине разыскивают 78-летнего Сергея Удовика из Кривого Рога.

Мужчина не появлялся дома больше недели. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину Vgorode

Мужчина 1941-го года рождения покинул дом 9-го декабря. До теперешнего времени о его местонахождении ничего не известно. Родственники пропавшего и полиция просят у жителей области помощи в поисках.

Приметы: на вид 75-78 лет, рост 173-175 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, седые волосы, черные дугообразные брови, темные глаза и тонкие губы.

Был одет в темно-синюю куртку и штаны темного цвета.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину Пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области

Если вам известно, где находится Сергей Удовик, полиция просит сообщить по телефонам: (0564) 92 49 08, 0(564) 92-49-09, 067-568-90-99 или 102.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре у роддома нашли тело мужчины. По предварительным данным, мужчина пролежал на холоде около двух часов.

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