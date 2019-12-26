Дочь депутата от "Оппоблока" горсовета Кривого Рога Виктора Артюха Наталья похвасталась фото с поездки в российский Екатеринбург.

Девушка принимала участие в Чемпионате мира по танцам среди профессионалов в стране-агрессоре. Об этом сообщает "Первый Криворожский" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы очень рады поучаствовать в таком большом, замечательном конкурсе. Эта поездка подарила нам много новых знакомых, крутых впечатлений и вдохновения", - написала Артюх.

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Чемпионат в России проходил 21 декабря при поддержке правительства Свердловской области. В программе заявлено, что это соревнования по бальным танцам. Артисты исполняли 10 танцев.

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Наталья Артюх выступила в Екатеринбурге в категории "Латиноамериканские танцы. Любители" в паре с Александром Василюком. Тренируется Наталья в студии, которая находится в Кривом Роге.

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Виктор Артюх Сайт "Оппоблока"

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Екатеринбурге (Россия) ученик девятого класса напал с молотком и ножом на учительницу. Причиной стали ее слова о том, что она не допустит его к сдаче экзамена из-за невыученого стиха.

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