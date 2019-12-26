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26 декабря • обновлено в 10:58
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Дочь депутата от "Оппоблока" похвасталась поездкой в Россию. Фото

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Дочь депутата от "Оппоблока" горсовета Кривого Рога Виктора Артюха Наталья похвасталась фото с поездки в российский Екатеринбург.

Девушка принимала участие в Чемпионате мира по танцам среди профессионалов в стране-агрессоре. Об этом сообщает "Первый Криворожский" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы очень рады поучаствовать в таком большом, замечательном конкурсе. Эта поездка подарила нам много новых знакомых, крутых впечатлений и вдохновения", - написала Артюх.

Дочь депутата от "Оппоблока" похвасталась поездкой в Россию. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

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Дочь депутата от "Оппоблока" похвасталась поездкой в Россию. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Чемпионат в России проходил 21 декабря при поддержке правительства Свердловской области. В программе заявлено, что это соревнования по бальным танцам. Артисты исполняли 10 танцев.

Дочь депутата от "Оппоблока" похвасталась поездкой в Россию. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Дочь депутата от "Оппоблока" похвасталась поездкой в Россию. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Наталья Артюх выступила в Екатеринбурге в категории "Латиноамериканские танцы. Любители" в паре с Александром Василюком. Тренируется Наталья в студии, которая находится в Кривом Роге.

Дочь депутата от "Оппоблока" похвасталась поездкой в Россию. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Виктор Артюх

Виктор Артюх

Сайт "Оппоблока"

Дочь депутата от "Оппоблока" похвасталась поездкой в Россию. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Дочь депутата от "Оппоблока" похвасталась поездкой в Россию. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Екатеринбурге (Россия) ученик девятого класса напал с молотком и ножом на учительницу. Причиной стали ее слова о том, что она не допустит его к сдаче экзамена из-за невыученого стиха.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
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фил филька
фил филька
а шо хаз транзитировать можно а приезжать в россию низзя?))) упоротые объясните. если сможете канеш)
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