Главная Новости
22 ноября • обновлено в 17:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

София Ковнир

До 9° мороз: появился прогноз погоды в Днепре на выходные

333
Читать материал на украинском

В Днепре на выходных ожидается штормовой ветер и сильный мороз.

В городе и на территории области объявили штормовое предупреждение. Порывы восточного ветра усилятся до 15-20 м/с, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Новости
Украина перегревается! Выяснился устрашающий нюанс изменения климата

Погода в Днепре

Погода в Днепре

Укринформ

В субботу, 23 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...-9 градусов мороза, а днем – от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла.

Новости
Поджарит, как на печке: синоптик пояснила прогноз на зиму-2020 в Украине

Воскресенье, 24 ноября, пройдет без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4...-9 градусов мороза, а днем достигнет -1...+4 градусов.

Карта

Карта

Карта

Карта

Как сообщал OBOZREVATEL, за год средняя температура воздуха в Украине может вырасти на 1,4 градуса. На востоке Украины рост температуры может составить 1,5 градуса.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги