До 9° мороз: появился прогноз погоды в Днепре на выходные

В Днепре на выходных ожидается штормовой ветер и сильный мороз.

В городе и на территории области объявили штормовое предупреждение. Порывы восточного ветра усилятся до 15-20 м/с, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре Укринформ

В субботу, 23 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...-9 градусов мороза, а днем – от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла.

Воскресенье, 24 ноября, пройдет без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4...-9 градусов мороза, а днем достигнет -1...+4 градусов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за год средняя температура воздуха в Украине может вырасти на 1,4 градуса. На востоке Украины рост температуры может составить 1,5 градуса.

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