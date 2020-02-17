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17 февраля • обновлено в 08:37
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Карина Бондаренко

До +6: синоптики порадовали прогнозом погоды в Днепре

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В понедельник, 17 февраля, в Днепре и области будет сухая и облачная погода.

Осадки в этот день не прогнозируются. Утром небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня, сообщает Синоптик.

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Прогноз погоды

Прогноз погоды

news.liga.net

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -1 до +6 градусов по Цельсию, ночью от -2 до +3 градусов. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -6 до 0. Влажность воздуха составит 71-85%.

До +6: синоптики порадовали прогнозом погоды в Днепре

Ранее OBOZREVATEL писал, что масштабный циклон Victoria, который надвигается на Европу, затронет и Украину.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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