До +6: синоптики порадовали прогнозом погоды в Днепре

В понедельник, 17 февраля, в Днепре и области будет сухая и облачная погода.

Осадки в этот день не прогнозируются. Утром небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня, сообщает Синоптик.

Прогноз погоды news.liga.net

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -1 до +6 градусов по Цельсию, ночью от -2 до +3 градусов. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -6 до 0. Влажность воздуха составит 71-85%.

Ранее OBOZREVATEL писал, что масштабный циклон Victoria, который надвигается на Европу, затронет и Украину.

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