До +6 и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Карина Бондаренко Жизнь города 06:55, 19.05.2020 Обновлено: 07:51, 19.05.2020

Во вторник, 19 мая, в Днепре ожидается небольшое похолодание.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадки ожидаются днем – ночь пройдет без дождя.

Температура воздуха ночью опустится до +6...+8 градусов, днем прогреет до +20...+22 градусов. Ветер западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 19 мая

Как писал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине летом-2020 ожидается переменчивой – местами температура будет подниматься до +35 градусов, но могут быть и прохладные периоды.

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