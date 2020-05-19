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19 мая • обновлено в 08:07
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Карина Бондаренко
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До +6 и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

1.3т
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Во вторник, 19 мая, в Днепре ожидается небольшое похолодание.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадки ожидаются днем – ночь пройдет без дождя.

Температура воздуха ночью опустится до +6...+8 градусов, днем прогреет до +20...+22 градусов. Ветер западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 19 мая

Погода в Украине 19 мая

Как писал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине летом-2020 ожидается переменчивой – местами температура будет подниматься до +35 градусов, но могут быть и прохладные периоды.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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