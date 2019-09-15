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15 сентября • обновлено в 10:47
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До +6 градусов: синоптики уточнили погоду в Днепре

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В Днепре резко ухудшится погода.

На территории области объявили штормовое предупреждение, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Новости
Похолодание продолжается: синоптики уточнили прогноз по Украине

Погода в Днепре

Погода в Днепре

24 канал

Так, 15 сентября, ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью упадет до 6-11 градусов, а днем поднимется до 19-24 градусов. По городу температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, днем - 21-23 градусов.

Новости
В Украине резко похолодает: прогноз погоды на 15 сентября от ObozTV

Понедельник, 16 сентября, пройдет без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем - 23-28 градусов.

Во вторник, 17 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, но днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 10-15 градусов, днем достигнет 18-23 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание, а на следующей недели в Карпатах даже возможен мокрый снег.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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