До +6 градусов: синоптики уточнили погоду в Днепре

В Днепре резко ухудшится погода.

На территории области объявили штормовое предупреждение, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре 24 канал

Так, 15 сентября, ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью упадет до 6-11 градусов, а днем поднимется до 19-24 градусов. По городу температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, днем - 21-23 градусов.

Понедельник, 16 сентября, пройдет без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем - 23-28 градусов.

Во вторник, 17 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, но днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 10-15 градусов, днем достигнет 18-23 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное похолодание, а на следующей недели в Карпатах даже возможен мокрый снег.

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