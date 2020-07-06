До +36: синоптики дали знойный прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 6.07.2020

В понедельник, 6 июля, в Днепре ожидается ясная погода.

Небо затянется облаками лишь к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +21 до +36 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 28-79%. Рассвет наступит в 04:44, закат ожидается в 20:45.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину придет похолодание. В западных областях 8 июля температура снизится до +19 градусов днем и +12 ночью.

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Днепр Жизнь города

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