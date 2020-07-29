До +33: появился свежий прогноз погоды в Днепре
Погода в Днепре. 24tv.ua
В среду, 29 июля, в Днепре весь день будет держаться ясная погода.
Осадков не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +18 до +33 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 30-68%. Рассвет наступит в 05:10, закат ожидается в 20:22.
Скриншот Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине до начала августа будет жаркой, местами температура воздуха будет достигать 40 градусов.
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