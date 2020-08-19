До +31: появился свежий прогноз погоды в Днепре

В среду, 19 августа, в Днепре ожидается жаркая и солнечная погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +29 до +31 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-восточный – до 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 19 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в Соборном районе на четыре дня отключили газ. Голубое топливо отключено в связи с ремонтными работами.