До +31: появился свежий прогноз погоды в Днепре

Погода в Днепре. Пикабу
В среду, 19 августа, в Днепре ожидается жаркая и солнечная погода.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.
Столбик градусника будет колебаться от +29 до +31 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-восточный – до 3-8 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине 19 августа
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в Соборном районе на четыре дня отключили газ. Голубое топливо отключено в связи с ремонтными работами.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!