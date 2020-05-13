До -3 и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

УКРАИНА: Подтвержденные случаи: 16 425. Вылечились: 3716. Умерли: 439.

В мире заболели более 4,3 млн человек, погибли – 289 тысяч.

Инфекционист назвал даты окончания пандемии в мире и Украине – года может не хватить.

У многих пациентов, больных COVID-19, обнаружили развитие аномальной патологии.