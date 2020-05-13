Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко
Все статьи автора

До -3 и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

1.2т
Читать материал на украинском

В среду, 13 мая, в Днепре ожидается небольшое похолодание.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадки ожидаются ближе к вечеру – ночью пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью опустится до +3...+5 градусов, днем прогреет до +15...+17 градусов. Ветер северо западный 5-12 м/с.

Погода в Украине 13 мая

Погода в Украине 13 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, многие страны Европы утром 12 мая засыпало снегом – высота снежного покрова местами составляла до 10 сантиметров.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Теги
Укргидрометцентр погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги