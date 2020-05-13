До -3 и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В среду, 13 мая, в Днепре ожидается небольшое похолодание.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадки ожидаются ближе к вечеру – ночью пройдет небольшой дождь.
Температура воздуха ночью опустится до +3...+5 градусов, днем прогреет до +15...+17 градусов. Ветер северо западный 5-12 м/с.
Погода в Украине 13 мая
Как сообщал OBOZREVATEL, многие страны Европы утром 12 мая засыпало снегом – высота снежного покрова местами составляла до 10 сантиметров.
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