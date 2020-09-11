До +25: появился прогноз погоды в Днепре на 11 сентября

В пятницу, 11 сентября, в Днепре ожидается солнечная и теплая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +23 до +25 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-западный – до 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 11 сентября

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре и Днепровском районе временно ограничат распределение газа в жилых домах.