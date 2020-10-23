До +23: в Днепре прогнозируют теплую погоду в пятницу

София Ковнир Жизнь города 06:35, 23.10.2020

В пятницу, 23 октября, в Днепре объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

На территории области сохранится высокая (IV класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, синоптики прогнозируют переменную облачность, день пройдет без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью опустится до 7-12 градусов, а днем поднимется до 18-23 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября на нескольких улицах Днепра не будет электричества. Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ.

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Днепр Жизнь города

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