До -2! Синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Карина Бондаренко Жизнь города 07:22, 21.04.2020

Во вторник, 21 апреля, в Днепре будет прохладная и пасмурная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов ночью, днем прогреет до +11...+13 градусов. Ветер северный 7-12 м/с.

Погода в Украине 21 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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Днепр Жизнь города

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