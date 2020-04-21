Главная Новости
21 апреля • обновлено в 07:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко
Все статьи автора

До -2! Синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

416
Читать материал на украинском

Во вторник, 21 апреля, в Днепре будет прохладная и пасмурная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов ночью, днем прогреет до +11...+13 градусов. Ветер северный 7-12 м/с.

Погода в Украине 21 апреля

Погода в Украине 21 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги