До -2! Синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

Во вторник, 21 апреля, в Днепре будет прохладная и пасмурная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов ночью, днем прогреет до +11...+13 градусов. Ветер северный 7-12 м/с.

Погода в Украине 21 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!