До +13: синоптики дали свежий прогноз погоды в Днепре

Алина Рашевская Жизнь города 07:35, 30.10.2020

В пятницу, 30 октября, в Днепре будет пасмурно.

Облака продержатся на небе до самого вечера. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +7 до +13 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 73-86%. Рассвет наступит в 06:22, закат ожидается в 16:24.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в пятницу, 30 октября, будет местами дождливой. Также объявлено штормовое предупреждение.

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Днепр Жизнь города

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