Днепрянка завещала деньги на спасение раненого бойца: трогательная история

В Днепре женщина завещала деньги на лечение раненого бойца ООС в областной больнице имени Мечникова.

Последнее желание после смерти матери исполнила ее дочь медик больницы Ирина Сигал. Трогательной историей поделился главный врач Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Валентина Филипповна собирала по 100 гривен с каждой своей пенсии, чтобы помочь выжить солдату. На собранные деньги ее дочь купила бинты и отдала в отделение, где спасли тысячи военных.

Днепрянка завещала деньги на спасение раненого бойца Facebook/Сергій Риженко

"Через их дом на "Тополе-1" на протяжении пяти лет проехало тысячи скорых с аэропорта, доставляя раненых в Днепр в реанимацию Мечникова. Ирина Викторовна купила бинтов и отдала в политравму, где было спасено тысячи раненых. Она выполнила последнюю просьбу и завещание. Эти поступки дают надежду и вселяют веру в истинные человеческие отношения", – написал Рыженко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко трогательно поздравил с Днем Рождения генерала Вооруженных сил Украины, которому спасли жизнь.

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