Днепрянка победила COVID-19 и детально описала симптомы и развитие болезни

Днепрянка Анастасия Золотарева победила коронавирус и детально описала симптомы COVID-19, прохождение теста, посещение врача, лечение и течение заболевание.

На своей странице в Facebook девушка рассказала, что сначала у нее появился кашель и болело горло. Золотарева подчеркнула, что при этом чувствовала себя полной сил и здоровой, но на всякий случай не пошла на работу.

"Но на следующий день начали сильно болеть голова и глаза – тут я заподозрила неладное и связалась со своим семейным врачом. Меня направили на тест, а до него сказали самоизолироваться, что я и сделала", – написала Золотарева.

В комментария под публикацией девушка отметила, что тест на коронавирус ей делали бесплатно, но очень долго – шесть дней.

"Дальше симптомы пошли по нарастающей: поднялась температура, не сильно, до 37-37.5, но постоянно держалась. В целом, она не спадала почти две недели, что я нахожусь дома. Потом начало тошнить, а на седьмой день болезни пропало обоняние и стало труднее дышать во время какой-то нагрузки. Тогда я поняла, что это точно корона, хотя результат теста ещё не пришёл", – описала она.

Все время болезни девушка чувствовала себя очень слабой, сил не было совсем. По словам Золотаревой, получасовая прогулка на улице "утомляла так, будто таскала мешки с песком на девятый этаж".

"Слабость, кстати, остаётся до сих пор. Но мой семейный врач говорит, что это нормально – организм перенёс стресс, и слабость я буду ощущать ещё около месяца", – подчеркнула переболевшая коронавирусом.

По словам Золотаревой, спустя неделю с начала болезни она почувствовала себя гораздо лучше. К ней вернулось обоняние и врач разрешила выйти на работу без прохождения повторного теста.

"Есть критерии, по которым доктор определяет такую возможность, и сдавать повторный тест сейчас уже нет необходимости. Описывать, как я лечилась, не буду – потому что лечилась я, по сути, никак. Принимала сон три раза в день, много воды и витамины. Организм справился с этой заразой сам", – добавила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что делать, если в больнице требуют деньги за лечение COVID-19. Он подчеркнул, что лечение от коронавируса полностью финансируется государством.