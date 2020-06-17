Днепрянин превратил свою квартиру в свалку. Фото, видео

В Днепре в плену соседа "Плюшкина" оказались жители жилмассива "Победа". Квартира днепрянина оказалась забита мусором до потолка.

Невыносимый запах и тараканы не давали людям спокойно жить, сообщает "Днепр оперативный".

Коммунальщики прибыли в один из многоэтажных домов района и начали операцию по спасению местных жителей от зловонной квартиры. Страсть хозяина к хламу мешала жить всему подъезду.

Днепрянин завалил квартиру мусором

"Когда открыли дверь, обнаружили, что квартира до потолка забита мусором, и обитатель этой квартиры перемещался под потолком. К сожалению, эта проблема серьезная - не только жилмассива, но и всей Украины. У нас в частности насчитывается до ста человек, которые страдают подобным психосоматическим заболеванием. У нас нет решения об их принудительной госпитализации. С этой проблемой прежде всего должны разобраться родственники людей, которые имеют подобные заболевания", - сказал Михаил Лысенко, заместитель городского главы Днепра.

Коммунальные работники, которые смогли пробраться сквозь горы мусора в квартиру, рассказали, что дышать внутри помещения просто невозможно. Двухкомнатная квартира на первом этаже практически вся завалена мусором.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в столице начали установку контейнеров для раздельного сбора отходов в парках. Уже разместили семь контейнеров с отдельными отсеками для стекла, пластика и бумаги на территории парка на Троещине вдоль проспекта Шухевича.