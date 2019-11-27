Днепряне смогут бесплатно провериться на ВИЧ: где можно сдать анализ

В Днепре можно будет анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ-инфекцию.

Результаты можно будет узнать в течение 15 минут после сдачи анализа, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Днепряне смогут бесплатно провериться на ВИЧ gloss.ua

"В многолюдных местах Днепра пройдут акции ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Там можно пройти экспресс-диагностику на ВИЧ. Это бесплатно, анонимно и быстро – результат сообщать в течении 15 минут", – сказано в сообщении.

Отмечается, что если своевременно не выявить инфекцию, то состояние иммунной системы человека стремительно ухудшается, что увеличивает риск заразиться опасными заболеваниями и получить серьезные осложнения.

В то же время, если вовремя определить статус, современная медицина позволяет эффективно бороться с вирусом и даже иметь здоровых детей, а государство компенсирует затраты на терапию.

Экспресс-тест можно будет пройти:

28 ноября из 11:00 до 14:00 по ул. Челюскина, 8, у здания "Укрсоцбанка";

28 ноября из 14:30 до 16:00 на проспекте Гагарина, 72, у Днепровского национального университета имени Олеся Гончара;

29 ноября с 10:00 до 15:00 на Европейской площади возле ТЦ "Европа";

1 декабря с 11:00 до 14:00 в гипермаркетах "Ашан", по адресу: бул. Звездный 1а и ул. Нижнеднепровская, 17.

По данным обладминистрации, ежегодно в области выявляют 3-3,5 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученым удалось создать революционную вакцину, которая поможет в лечении туберкулеза. Через несколько лет она получит лицензию. По словам исследователей, вакцина на долгое время защитит от болезни.

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