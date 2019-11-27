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29 ноября • обновлено в 12:03
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Светлана Коваленко

Днепряне смогут бесплатно провериться на ВИЧ: где можно сдать анализ

1.4т
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В Днепре можно будет анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ-инфекцию.

Результаты можно будет узнать в течение 15 минут после сдачи анализа, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Днепряне смогут бесплатно провериться на ВИЧ

Днепряне смогут бесплатно провериться на ВИЧ

gloss.ua

"В многолюдных местах Днепра пройдут акции ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Там можно пройти экспресс-диагностику на ВИЧ. Это бесплатно, анонимно и быстро – результат сообщать в течении 15 минут", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что если своевременно не выявить инфекцию, то состояние иммунной системы человека стремительно ухудшается, что увеличивает риск заразиться опасными заболеваниями и получить серьезные осложнения.

В то же время, если вовремя определить статус, современная медицина позволяет эффективно бороться с вирусом и даже иметь здоровых детей, а государство компенсирует затраты на терапию.

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Экспресс-тест можно будет пройти:

  • 28 ноября из 11:00 до 14:00 по ул. Челюскина, 8, у здания "Укрсоцбанка";

  • 28 ноября из 14:30 до 16:00 на проспекте Гагарина, 72, у Днепровского национального университета имени Олеся Гончара;

  • 29 ноября с 10:00 до 15:00 на Европейской площади возле ТЦ "Европа";

  • 1 декабря с 11:00 до 14:00 в гипермаркетах "Ашан", по адресу: бул. Звездный 1а и ул. Нижнеднепровская, 17.

По данным обладминистрации, ежегодно в области выявляют 3-3,5 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученым удалось создать революционную вакцину, которая поможет в лечении туберкулеза. Через несколько лет она получит лицензию. По словам исследователей, вакцина на долгое время защитит от болезни.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
ВИЧ
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