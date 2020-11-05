Днепряне радуются комфортным и уютным поликлиникам

В Днепре горожане довольны обновленными и удобными поликлиниками. В городе заботятся о комфорте людей. Особенно когда речь идет о здоровье человека. Главное – комфортность и доступность лечебных учреждений для всех без исключения пациентов. Именно по такому принципу обновили городскую поликлинику №4, которую, как и почти три десятка других лечебных учреждений, городу удалось вернуть из областного подчинения в собственность общины.

Люди говорят, что раньше пациентам со сложными недостатками было невозможно попасть в медучреждение без посторонней помощи, а оборудование было устаревшим. Сейчас же поликлиника имеет удобное крыльцо, вход, холл и регистратуру. Пандус сделали с системой таяния снега и льда, отремонтировали навес, обустроили гардероб, зону для тележек и кабинет выдачи больничных листов.

"Мы очень довольны. Более 40 лет живу здесь. Наконец мы видим какие-то изменения, дошло дело до поликлиники. Мэр нас услышал. Ранее было недопустимо – старое здание, все сыплется, валится", – вспоминает жительница жилмассива Тополь Ирина Ермакова.

О том, насколько для поликлиники важный удобный пандус, женщина знает не понаслышке, ведь, когда ухаживала за больной матерью, почувствовала всю тяжесть его отсутствия.

Ирина одобряет работу мэра и даже готова пригласить его на танец – в знак благодарности. "Восторг – других слов у меня нет! Дай бог ему здоровья, пусть продолжает в том же духе".

Днепрянка Злата Романченко вздохнула с облегчением, когда увидела, что во время ремонта поликлиники вложили тактильную плитку. Госпожа Романченко воспитывает ребенка, имеющего проблемы со зрением: "Я очень рада, что мы вышли в этом на всеукраинский уровень. Прекрасно, что это все чаще появляется у нас. Это правильно. Не только для людей с недостатками зрения, но и просто для стариков".

Системный подход Филатова к качественного преобразования медицины горожане старшего поколения сравнивают с любовью сына к родителям.

Анна Черненко убеждена: "То, что он делает, – прекрасно. Думаю, мэру действительно не все равно. Он улучшает качество жизни горожан. Спасибо ему".

В больнице также установили качественные лифты, которые учитывают габариты, в частности, инвалидных колясок. Ранее, рассказывают медицинские работники, пациентов на колясках приходилось поднимать на верхние этажи на стульях или мягких носилках. Врачи уверяют, что теперь в обновленной здания работать – одно удовольствие. Этот ремонт – будто подарок каждому из них: "Мы чувствуем и гордость, и радость. Можем гордиться перед коллегами". "Изменили поликлинику до неузнаваемости. Маломобильным людям есть беспрепятственный доступ не только в холл, но и другим этажам", – рассказывает Алексей Гарбузов.

Елена Величко работает в поликлинике 15 лет и считает, что нынешние качественные изменения – показатель того, что мэр Днепра имеет немалые планы на дальнейшее обновление медицины: "Гордимся нашим мэром очень сильно! Наконец начали покупать также новое оборудование. Это очень важно. Ждем еще большие изменения".

В поликлинике также утеплили фасад, отремонтировали сети стояков, водоснабжения, канализации, электроснабжения, которые ранее были "хроническими" проблемамы центра. На первом этаже также оборудовали санузлы для маломобильных групп населения – о чем давно просили и врачи, и пациенты.

"Это – плановый ремонт. Мы вводили в эксплуатацию входные группы и первые этажи и в других поликлиниках и центрах медико-санитарной помощи. Все сделано по высокому стандарту, который мы вводим по всему городу. Ведь медицина – это приоритет", – отметил мэр Днепра Борис Филатов. Он также добавил, что в ближайших планах – приведение в порядок прилегающей территории поликлиники.