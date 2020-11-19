Днепряне потрясены отремонтированной улицей Яворницкого, ставшей пешеходной

Днепряне довольны отремонтированной улицей Яворницкого и уже внесли ее в собственный перечень любимых мест для прогулок. Говорят, что обновление позволило избавиться от многих проблем, что здесь были – от хаотической парковки и постоянного гула машин под окнами до магазинчиков, где можно было приобрести алкоголь.

Капитальный ремонт Яворницкого – это качественное изменение концепта улицы и пример переформатирования городского пространства, где предпочтение отдается пешеходам. Это – один из мировых урбанистических трендов. "Как пешеход, я считаю, что такое делать очень необходимо. На самом деле, наш город за эти пять лет становится все краше. Я очень довольна – есть где прогуляться. Ранее разве что набережной так можно было пройтись. Есть возможность добраться на работу по прекрасной улице", – сказала молодая преподавательница Наталья.

Во время реконструкции использовали современные и качественные материалы. В частности, учли "хроническую" проблему изношенных подземных коммуникаций – их заменили на новые. Для замены покрытия улицы использовали гранитные и бетонные плиты, колотую брусчатку и каменную крошку. Здесь также установили скамейки, нетипичные лежаки, детские горки и качели. "Нам очень нравится. Все такое необычное, красивое. Нам с детской коляской очень удобно. Раньше даже не думали, что здесь можно было сделать что-то подобное. Ну улица и улица. Теперь, конечно, мы здесь частые гости. Спасибо за этот приятный подарок людям", – делится впечатлениями мать двоих детей Ирина.

Еще одна изюминка – освещение. Здесь его сделали по схожему принципу, что и на улице Короленко. Горожане говорят, что вечером улица также выглядит не менее зрелищно. "Рай для тех, кто любит снимать сторис и фотографироваться нормально. Место крутое", – поделился студент Владислав.

Подрядчики сделали все качественно и на совесть – ведь работали ради комфорта своих земляков.

На Яворницкого высадили дубы, которые выращивали в специальных питомниках именно для городской среды, а также более 6 тыс. кустов.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Днепр и в дальнейшем шаг за шагом становиться удобнее и комфортнее, ведь в крупном промышленном мегаполисе такие островки для отдыха очень важны.

"Мы будем создавать больше возможностей пешеходам свободно пользоваться центром нашего прекрасного города. Эта улица стала комфортной для людей", – сказал Борис Филатов.