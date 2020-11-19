Днепряне – об обновлении зон отдыха в их микрорайонах: даже не мечтали о такой красоте

Жители Днепра с удовольствием наблюдают, как их улицы и дворы становятся лучше и комфортнее. Как неоднократно подчеркивал мэр Днепра Борис Филатов, обновление микрорайонов и зон отдыха, где живет наибольшее количество людей, является одним из приоритетов.

"Сколько живу здесь, всегда огорчал внешний вид дворов – все разбитое, старое и ужасное. Когда уже темно на улице, то и из дома выходить не хочется. Теперь другое дело. Я рад, что буду слышать под окнами детский смех, а не звон бутылок", – так описывает изменения на проспекте Калнышевского местный житель Александр. В его родном дворе, возле домов 12 и 24 в настоящее время завершили масштабную реконструкцию зоны отдыха. До этого участок десятилетиями загромождался, а местные жаловались: о полноценной прогулке возле своего дома уже устали и мечтать.

В Днепре завершили масштабную реконструкцию зоны отдыха.

До этого участок десятилетиями загромождался

"Ну а как, как здесь можно пройти? Ни с коляской, ни ребенку на велосипеде ни проехать. Ходишь и думаешь: хоть бы ноги не поломать. Теперь, наконец, сделали как положено. Мэр помог. Филатов нас слышит и всегда идет навстречу", – делится впечатлениями молодая мама Елена.

После ремонта на площадке восстановили освещение, установили камеры видеонаблюдения. Поставили удобные лавочки, детскую площадку, урны. На тротуарах вложили бетонные плиты, а газоны оборудовали системой автоматического полива. Обустроены также зоны для парковки.

"Здесь теперь нравится всем. Филатов молодец. Беречь только надо, впрочем это уже наше дело", – отмечают местные.

После ремонта на площадке восстановили освещение

Поставили удобные лавочки, детскую площадку, урны

Так, в последующие периоды город продолжит заниматься этим вопросом – чтобы улучшить жизнь горожан. Сделано много. Но еще больше работы – впереди.

"У нас действительно амбициозные цели. Вместе с нашим мэром Борисом Филатовым, вместе со всей командой мы системно будем работать для того, чтобы люди – независимо от того, живут они в центре или в спальных районах, с удовольствием возвращались к себе домой, могли спокойно гулять здесь с детьми и родителями", – отметил депутат городского совета Сергей Пустовой.

На тротуарах вложили бетонные плиты