Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

Днепряне довольны качественно отремонтированными дорогами и тротуарами в пригороде – говорят, что стало удобно и комфортно как водителям, так и пешеходам.

В Днепре в течение последних пяти лет системно ремонтируют дороги – не только в центре, но и внутриквартальные и заезды в пригород. Основные критерии – качество и современные технологии укладки асфальта и главное – комплексный учет элементов безбарьерности, чтобы людям старшего поколения, родителям с детскими колясками, маломобильным группам населения и горожанам с собственным транспортом было удобно и безопасно передвигаться.

Сейчас по такому принципу завершают капитальный ремонт улицы Мониторной. Это – одна из основных проезжих дорог, соединяющая Метростроевскую с жилым массивом Парус. Без капремонта она стояла несколько десятилетий – с момента возведения микрорайона.

Местная жительница Галина Ляшенко живет здесь около 50 лет. 81-летняя женщина имеет проблемы со здоровьем и не может передвигаться без костылей. Говорит, что раньше в этом районе свободно пройти по улице было просто невозможно: "Чуть не лягушки квакали. Хотя лодкой переплывай. Я еще когда ходить нормально могла – все равно сложно: ямы, сугробы. Мамы тянули те тележки. Спасибо Филатову, что сделал. пенсионеры теперь могут отдыхать благодаря ему, кормят, музыка есть (рассказывает Галина о бесплатном муниципальном лагере "Золотой век". – Ред.). Любит нас. Дорога теперь хорошая, тротуар нормальный. Хоть танцуй. Свет есть. С умом сделано".

Всего на ул. Мониторной заканчивают укладку асфальтобетонного покрытия – в два слоя, что существенно продлит использование дороги. А еще здесь проложили ливневую канализацию. Все дощоприймальникы – единого образца (с логотипом города) и является устойчивыми к нагрузкам транспортом. Подрядчик дает гарантию на дорогу 10 лет и отмечает, что в последние годы в городе строительство дорог просто кипит.

Отремонтированы тротуары теперь радуют прохожих, особенно тех, кто выходит гулять с детьми. "Теперь очень нравится. Чисто, аккуратно. Дорога нормальная, спасибо за это. Раньше не знаю, как даже дети в школу ходили. Мы к ремонту ходили гулять на Красный Камень. С коляской пройти невозможно было. Тротуара не было", – рассказала днепрянка Елена Синельник, которая прогуливается по улице с маленькой внучкой.

Комплексный ремонт и преобразование их пространства выглядит как в кино, говорит пенсионерка: "Чистота, красота, лужи нас не будут беспокоить. А до этого было вообще – прячься в рожь. Как говорится, Бог услышал. На самом деле, спасибо Борису Филатову. Он нам как сын".

Автомобилисты обновленной дороге тоже очень рады, ведь уже устали от того, что на легковой машине фактически нельзя было проехать, не разбив дна машины. "Дорога теперь нравится. И хорошо, что по городу делают не только центральные дороги, но и маленькие, придомовые",– сообщил горожанин Родион Гаращенко.

Ремонт улицы мониторных целом позволит разгрузить близлежащие дороги. Также это обеспечит беспрепятственный проезд машин скорой помощи.

"Основные работы выполнены. Следующий этап, думаю, установка "лежачих полицейских". Мы довольны тем, что находим возможность и дальше продолжать капитальные ремонты и реконструкции прежде всего придомовых территорий, внутриквартальных дорог. Это действительно то, чего не делали десятилетиями", – отметил мэр Днепра Борис Филатов, добавив, что приоритетом в строительстве является обновление улиц, соединяющих крупные жилмассивы с основными транспортными магистралями.