Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Жизнь города
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Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

Днепряне довольны качественно отремонтированными дорогами и тротуарами в пригороде – говорят, что стало удобно и комфортно как водителям, так и пешеходам.

В Днепре в течение последних пяти лет системно ремонтируют дороги – не только в центре, но и внутриквартальные и заезды в пригород. Основные критерии – качество и современные технологии укладки асфальта и главное – комплексный учет элементов безбарьерности, чтобы людям старшего поколения, родителям с детскими колясками, маломобильным группам населения и горожанам с собственным транспортом было удобно и безопасно передвигаться.

Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

Сейчас по такому принципу завершают капитальный ремонт улицы Мониторной. Это – одна из основных проезжих дорог, соединяющая Метростроевскую с жилым массивом Парус. Без капремонта она стояла несколько десятилетий – с момента возведения микрорайона.

Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

Местная жительница Галина Ляшенко живет здесь около 50 лет. 81-летняя женщина имеет проблемы со здоровьем и не может передвигаться без костылей. Говорит, что раньше в этом районе свободно пройти по улице было просто невозможно: "Чуть не лягушки квакали. Хотя лодкой переплывай. Я еще когда ходить нормально могла – все равно сложно: ямы, сугробы. Мамы тянули те тележки. Спасибо Филатову, что сделал. пенсионеры теперь могут отдыхать благодаря ему, кормят, музыка есть (рассказывает Галина о бесплатном муниципальном лагере "Золотой век". – Ред.). Любит нас. Дорога теперь хорошая, тротуар нормальный. Хоть танцуй. Свет есть. С умом сделано".

Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

Всего на ул. Мониторной заканчивают укладку асфальтобетонного покрытия – в два слоя, что существенно продлит использование дороги. А еще здесь проложили ливневую канализацию. Все дощоприймальникы – единого образца (с логотипом города) и является устойчивыми к нагрузкам транспортом. Подрядчик дает гарантию на дорогу 10 лет и отмечает, что в последние годы в городе строительство дорог просто кипит.

Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

Отремонтированы тротуары теперь радуют прохожих, особенно тех, кто выходит гулять с детьми. "Теперь очень нравится. Чисто, аккуратно. Дорога нормальная, спасибо за это. Раньше не знаю, как даже дети в школу ходили. Мы к ремонту ходили гулять на Красный Камень. С коляской пройти невозможно было. Тротуара не было", – рассказала днепрянка Елена Синельник, которая прогуливается по улице с маленькой внучкой.

Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

Комплексный ремонт и преобразование их пространства выглядит как в кино, говорит пенсионерка: "Чистота, красота, лужи нас не будут беспокоить. А до этого было вообще – прячься в рожь. Как говорится, Бог услышал. На самом деле, спасибо Борису Филатову. Он нам как сын".

Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

Автомобилисты обновленной дороге тоже очень рады, ведь уже устали от того, что на легковой машине фактически нельзя было проехать, не разбив дна машины. "Дорога теперь нравится. И хорошо, что по городу делают не только центральные дороги, но и маленькие, придомовые",– сообщил горожанин Родион Гаращенко.

Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

Ремонт улицы мониторных целом позволит разгрузить близлежащие дороги. Также это обеспечит беспрепятственный проезд машин скорой помощи.

Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города

"Основные работы выполнены. Следующий этап, думаю, установка "лежачих полицейских". Мы довольны тем, что находим возможность и дальше продолжать капитальные ремонты и реконструкции прежде всего придомовых территорий, внутриквартальных дорог. Это действительно то, чего не делали десятилетиями", – отметил мэр Днепра Борис Филатов, добавив, что приоритетом в строительстве является обновление улиц, соединяющих крупные жилмассивы с основными транспортными магистралями.

Днепряне благодарны за качественно отремонтированные дороги и тротуары в микрорайонах города
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