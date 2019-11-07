Днепрян приглашают написать радиодиктант: как принять участие

В пятницу, 8 ноября, жители Днепра и области смогут принять участие во Всеукраинском радиодиктанте национального единства.

Текст начнут читать в 11:00, передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

В пятницу состоится всеукраинский радиодиктант detector.media

"Радиодиктант начнется в 11:00. Послушать его можно будет на волнах канала Суспільного радіо ... Текст будет читать педагог, лингвист, теле- и радиоведущий Александр Авраменко", – сказано в сообщении.

Через 15 минут после окончания диктанта на сайтах UA:Українське радіо и UA:Cуспільне мовлення опубликуют текст, и участники смогут проверить, насколько успешно они справились с заданием.

До обнародования текста все желающие принять участие в конкурсе на лучшую работу могут прислать их на проверку – на адрес rd@nrcu.gov.ua.

Также будет проведен конкурс на лучшее произведение. Тему объявят в начале эфира.

Творческую работу, вместе с текстом радиодиктанта, нужно будет прислать до 10 ноября по адресу: Киев, 01001, ул. Крещатик, д. 26 UA:Українське радіо или по электронной почте rd@nrcu.gov.ua с пометкой "Твір". Авторы десяти лучших произведений получат призы.

Отмечается, что в 2019 году радиодиктант национального единства, приуроченный ко Дню украинской письменности и языка, будет проходить уже девятнадцатый раз. В 2018-м его писали почти 33 тыс. участников, и 311 из приславших тексты на проверку не сделали ни одной ошибки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов при минимально необходимых 226.

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