Днепропетровскую область накроет грозовой непогодой: чего ждать

Жизнь города 13:45, 23.06.2020 Обновлено: 14:29, 23.06.2020

На Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 23 по 30 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возникновении пожаров.

По прогнозам Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии, в ближайшие дни ожидается высокая (5 класса) пожарная опасность. Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прогнозируется:

24 июня: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южно-восточный, 7-12 м/c. Во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18, днем от +24 до +29.

Погода в регионе
meteo.gov.ua

25 июня: небольшая облачность. Без осадков. Ветер южно-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18, днем от +24 до +29.

Погода в регионе
meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 23 июня, в Днепре ожидается переменная облачность.

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