Днепропетровщину поделят на новые районы: обнародована карта

Министерство развития громад и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины. В Днепропетровской области из 22-х имеющихся предлагают оставить всего шесть: Никопольский, Днепровский, Криворожский, Каменской, Павлоградский и Новомосковский.

Одна из причин – огромные диспропорции параметров существующих районов, которые не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти. Как отметили на сайте "Децентрализация", проект еще не утвержден и может в любой момент претерпеть изменения.

Днепропетровщину поделят на новые районы Коллаж

Карты будущих районов подготовлены на основе предложений областных государственных администраций и длительных консультаций с ассоциациями и экспертной средой. Рекомендации определяют низшую границу численности населения в будущем районе – 150 тысяч жителей. Этот критерий базируется на "Номенклатуре территориальных единиц NUTS-3" Европейского Союза.

"Ключевой момент – будущие районы должны быть оптимальными по своим параметрам для того, чтобы в них организовать эффективную систему государственного управления, в частности – формирования на этом уровне действенных органов исполнительной власти", – прокомментировал заместитель Министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

decentralization.gov.ua

Согласно проекту, из 490 районных центров в Украине останется лишь 118. Напомним, что в прошлом году Днепропетровскую область планировали поделить на 5 районов: Днепровский, Криворожский, Каменской, Никопольский и Павлоградский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники в квартирах новых многоэтажек.