Днепр ждет масштабное отключение газа: кому не повезет

В Днепре с 2 по 13 сентября могут приостановить газоснабжение в некоторых домах в разных районах города.

Перебои с газоснабжением будут связаны с установкой счетчиков газа, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

В нескольких домах Днепра временно приостановят газоснабжение

Газ отключат по следующим адресам:

ул. Б. Мозолевского, 2

ул. Полигонная, 18а

ул. Казакевича,6

пер. Крушельницкой, 4

Набережная Победы, 108, корп.9

Запорожское шоссе, 2а, 16

ул. Телевизионная, 12

просп. Гагарина, 104

ул. Терещенковская,27

просп. Мира, 93, 95

Донецкое шоссе, 136, 140

ул. Янтарная, 32

ул. Универсальная, 27

Газоснабжение будет возобновлено при отсутствии технических нарушений в работе газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

Обязательным условием возобновления подачи газа является присутствие потребителей в каждой квартире.

Предприятие просит своих клиентов обеспечить доступ работников компании к газовому оборудованию в своих квартирах и домах.

Ранее OBOZREVATEL писал, что НКРЭКУ 23 августа одобрила проект постановления относительно установления новых тарифов на воду в Днепре. Регулятор объясняет необходимость повышения тарифов ростом затрат на оплату труда в сфере водоснабжения и водоотведения.

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