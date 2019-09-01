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Днепр ждет масштабное отключение газа: кому не повезет

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В Днепре с 2 по 13 сентября могут приостановить газоснабжение в некоторых домах в разных районах города.

Перебои с газоснабжением будут связаны с установкой счетчиков газа, сообщили в пресс-службе "Днепрогаз".

В нескольких домах Днепра временно приостановят газоснабжение

В нескольких домах Днепра временно приостановят газоснабжение

Газ отключат по следующим адресам:

  • ул. Б. Мозолевского, 2

  • ул. Полигонная, 18а

  • ул. Казакевича,6

  • пер. Крушельницкой, 4

  • Набережная Победы, 108, корп.9

  • Запорожское шоссе, 2а, 16

  • ул. Телевизионная, 12

  • просп. Гагарина, 104

  • ул. Терещенковская,27

  • просп. Мира, 93, 95

  • Донецкое шоссе, 136, 140

  • ул. Янтарная, 32

  • ул. Универсальная, 27

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Газоснабжение будет возобновлено при отсутствии технических нарушений в работе газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

Обязательным условием возобновления подачи газа является присутствие потребителей в каждой квартире.

Предприятие просит своих клиентов обеспечить доступ работников компании к газовому оборудованию в своих квартирах и домах.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что НКРЭКУ 23 августа одобрила проект постановления относительно установления новых тарифов на воду в Днепре. Регулятор объясняет необходимость повышения тарифов ростом затрат на оплату труда в сфере водоснабжения и водоотведения.

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ газ счетчики
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