Днепр засыпало огромным градом, буря поломала деревья: фото и видео непогоды

Дарья Дурова Жизнь города 23:55, 11.08.2020

В Днепре вечером 11 августа прошла сильная буря, город накрыло дождем и градом

Как пишет "Информатор", шквальный ветер повалил некоторые деревья и обломал ветки в центре города, а град побил автомобили (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Главные улицы Днепра затопило. Град размером с горошину обсыпал Воскресенскую, проспект Яворницкого и ближайшие улицы.

Град в Днепре.
Информатор
Град в Днепре.
Информатор
Размер града.
Информатор
Град в Днепре.
Информатор
Град в Днепре.
Информатор
Град в Днепре.
Информатор

Из-за бури общественный транспорт ходил с задержками, передает vgorode.ua. Некоторые маршрутки и троллейбусы были вынуждены сменить маршрут.

По оперативной информации ГосЧС, спасатели выезжали ликвидировать последствия стихии 8 раз. Они откачивают воду, убирали обваленные деревья.

Так, на улице Харьковской металлический лист отвалился от крыши на пятом этаже. Покрытие также слетело с крыши на улице Староказацкой.

На улице Князя Владимира Великого легковушку затопило водой и два человека, которые находились внутри, не могли выйти.

На Антоновича дерево упало перед въездом в больницу.

Ветер сломал дерево у въезда в больницу.
vgorode.ua

Вода также затопила ТРЦ "Мост Сити", где не выдержала ливневка. Вода начала заливаться сверху в магазины.

Последствия непогоды в Днепре.
Информатор
Последствия непогоды в Днепре.
Информатор
Последствия непогоды в Днепре.
Информатор
Град.
Информатор
Последствия непогоды в Днепре.
Информатор
Последствия непогоды в Днепре.
Информатор
Последствия непогоды в Днепре.
Информатор
Затопленные улицы.
Информатор
Затопленные улицы.
Информатор
Затопленные улицы.
vgorode.ua
Буря в Днепре.
Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 12 августа, небольшой дождь пройдет а юге и востоке страны, также ожидается существенное похолодание.

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Днепр Жизнь города

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