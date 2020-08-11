Днепр засыпало огромным градом, буря поломала деревья: фото и видео непогоды
В Днепре вечером 11 августа прошла сильная буря, город накрыло дождем и градом
Как пишет "Информатор", шквальный ветер повалил некоторые деревья и обломал ветки в центре города, а град побил автомобили (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Главные улицы Днепра затопило. Град размером с горошину обсыпал Воскресенскую, проспект Яворницкого и ближайшие улицы.
Из-за бури общественный транспорт ходил с задержками, передает vgorode.ua. Некоторые маршрутки и троллейбусы были вынуждены сменить маршрут.
По оперативной информации ГосЧС, спасатели выезжали ликвидировать последствия стихии 8 раз. Они откачивают воду, убирали обваленные деревья.
Так, на улице Харьковской металлический лист отвалился от крыши на пятом этаже. Покрытие также слетело с крыши на улице Староказацкой.
На улице Князя Владимира Великого легковушку затопило водой и два человека, которые находились внутри, не могли выйти.
На Антоновича дерево упало перед въездом в больницу.
Вода также затопила ТРЦ "Мост Сити", где не выдержала ливневка. Вода начала заливаться сверху в магазины.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 12 августа, небольшой дождь пройдет а юге и востоке страны, также ожидается существенное похолодание.