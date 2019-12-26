Днепр заручился поддержкой СМИ в борьбе за официальный титул "Культурной столицы Украины"

В Днепре идет подготовка к формированию заявки для участия города в программе Украинского культурного фонда на получение официального титула "Культурной столицы Украины-2020" и гранта в 25 млн гривень на реализацию проектов.

В рамках очередной встречи-обсуждения, которую на этот раз организовали с представителями местных средств массовой информации, город заручился информационной поддержкой и с их стороны.

Днепр борется за титул "Культурной столицы Украины"

"Мы открыты для всех вариантов партнерства с представителями СМИ во время реализации упомянутой конкурсной программы. Заявку необходимо подать до 15 января. Сейчас идет активный процесс по ее подготовке, где будут учтены интересы всей общины города, различных секторов. Так, реализация коммуникативной стратегии является важной составляющей в этом процессе, то есть освещение, продвижение проектов в партнерстве со СМИ. Предложили им спланировать совместную работу в комфортной, приемлемой для всех сторон форме и получили положительный отзыв", – сказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Евгений Хорошилов.

Со своей стороны руководитель художественного совета при городском голове, заслуженный деятель искусств Украины Григорий Гельфер отметил: "Средства массовой информации – это те надежные партнеры, без информационной поддержки которых невозможна борьба за почетное звание культурной столицы Украины. Более того, среди ключевых требований участия в программе – приложить совместные усилия всех секторов деятельности для победы города. Надеюсь, тема гравитации, которая избрана для концепции заявки, поможет привлечь все хорошее для победы Днепра".

Напомним, Днепр уже заручился поддержкой деятелей культуры, руководителей творческих институтов, художественных акций, а также представителей бизнеса, креативных индустрий, национально-культурных обществ на участие города в программе Украинского культурного фонда на получение официального титула "Культурной столицы Украины-2020".

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