Днепр заполонили сотни митингующих: что случилось

В Днепре 24 декабря на акцию протеста вышли около тысячи людей в оранжевых жилетах. Митинг, который в течение нескольких месяцев не прекращается под окнами главного офиса ПриватБанка на Победе, распространился еще на четыре отделения по всему городу.

Больше всего "досталось" центру Днепра. Как проходит нетипичный рабочий день сотрудников Никопольского завода ферросплавов – узнавал OBOZREVATEL.

Днепр заполонили сотни митингующих Фото очевидца

Как и прежде, митингующие отстаивают свою идею "варварскими" способами: кричат, стучат по металлическим поверхностям и загораживают проход пешеходам. Горожане к подобным явлениям уже привыкли – большинство прохожих никак не реагирует на громких соседей, чего не скажешь про жильцов близлежащих жилых домов.

"Ладно, о стариках у нас думать не принято, но дети почему должны страдать? Внучке года нет, она на малейший шорох реагирует, а из-за этого грохота вообще спать отказывается. Если это в ближайшее время не прекратится, придется на время к родственникам съехать. Надеюсь, они хоть на новогодние праздники дадут выспаться", - поделилась местная жительница Валентина.

Днепр заполонили сотни митингующих

Днепр заполонили сотни митингующих

На пост митингующие заступают ранним утром, и покидают его лишь в конце рабочего дня. Тишина наступает лишь во время обеденного перерыва. К несчастью для горожан, в таком режиме активисты согласны работать и по праздникам, и в сильные морозы. Сколько это будет продолжаться – сказать пока не могут.

"В любом случае, обещаем обойтись без костров и шашлыков", - отшучиваются митингующие.

Ситуацию прокомментировали в ПриватБанке. Вполне вероятно, что мероприятие снова затянется надолго.

"Позиция банка осталась неизменной с момента начала данных акций. Организация акции протеста рабочих завода, который не является клиентом ПриватБанка и не имеет с ним договорных отношений, является очередной попыткой дестабилизации работы крупнейшего банка страны. ПриватБанк не является участником мировой сделки между Никопольским заводом ферросплавов и НБУ. Требования участников акции являются необоснованными", - сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе банка.

Днепр заполонили сотни митингующих

Днепр заполонили сотни митингующих

Днепр заполонили сотни митингующих

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине чиновники погорели на крупной взятке. Злоумышленники получали деньги через посредника.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся