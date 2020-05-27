Днепр зальет дождями: синоптики уточнили прогноз на 27 мая

Карина Бондаренко Жизнь города 07:00, 27.05.2020

В среду, 27 мая, в Днепре ожидается пасмурная и сырая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в городе днем и ночью будет идти дождь с грозой.

Температура воздуха +18 +20 градусов днем, ночью похолодает до +8 +10 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Погода в Украине 27 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал дождливое и прохладное лето в Украине, исключением станет август.

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Днепр Жизнь города

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