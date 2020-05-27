Днепр зальет дождями: синоптики уточнили прогноз на 27 мая

В среду, 27 мая, в Днепре ожидается пасмурная и сырая погода.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в городе днем и ночью будет идти дождь с грозой.
Температура воздуха +18 +20 градусов днем, ночью похолодает до +8 +10 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Погода в Украине 27 мая
Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал дождливое и прохладное лето в Украине, исключением станет август.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.