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27 мая • обновлено в 07:41
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Карина Бондаренко
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Днепр зальет дождями: синоптики уточнили прогноз на 27 мая

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В среду, 27 мая, в Днепре ожидается пасмурная и сырая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в городе днем и ночью будет идти дождь с грозой.

Температура воздуха +18 +20 градусов днем, ночью похолодает до +8 +10 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Погода в Украине 27 мая

Погода в Украине 27 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал дождливое и прохладное лето в Украине, исключением станет август.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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