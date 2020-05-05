Днепр зальет дождями: синоптики дали неутешительный прогноз

Во вторник, 5 мая, в Днепре ожидается сырая и дождливая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра дожди не будут прекращаться днем и ночью.

Температура воздуха опустится до +10...+12 градусов ночью, днем от +18 до +20 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 5 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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