Днепр зальет дождями: синоптики дали неутешительный прогноз

Во вторник, 5 мая, в Днепре ожидается сырая и дождливая погода.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра дожди не будут прекращаться днем и ночью.
Температура воздуха опустится до +10...+12 градусов ночью, днем от +18 до +20 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Погода в Украине 5 мая
Как сообщал OBOZREVATEL, погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.
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