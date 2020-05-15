Днепр зальет дождями: синоптики дали холодный прогноз на 15 мая

Карина Бондаренко Жизнь города 06:45, 15.05.2020

В пятницу, 15 мая, в Днепре ожидается пасмурная и сырая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, на протяжении дня и ночи в городе будет идти дождь.

Температура воздуха опустится до +16...+18 градусов днем, ночью от +9 до +11 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине 15 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май 2020 не прогнозируется слишком жарким, наоборот, средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

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Днепр Жизнь города

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