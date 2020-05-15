Главная Новости
15 мая • обновлено в 11:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Карина Бондаренко
Все статьи автора

Днепр зальет дождями: синоптики дали холодный прогноз на 15 мая

1.6т
Читать материал на украинском

В пятницу, 15 мая, в Днепре ожидается пасмурная и сырая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, на протяжении дня и ночи в городе будет идти дождь.

Температура воздуха опустится до +16...+18 градусов днем, ночью от +9 до +11 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине 15 мая

Прогноз погоды в Украине 15 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май 2020 не прогнозируется слишком жарким, наоборот, средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Теги
Укргидрометцентр погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги