Днепр является лидером в Украине по количеству на маршрутах автобусов большой вместимости

Кондиционеры с терморегулированием, ремни безопасности и более удобные кресла. Благодаря этим и многим другим преимуществам днепряне начали чувствовать себя более комфортно и безопасно в новых автобусах большой вместимости, которые выходят на маршруты вместо старых "Спринтером".

"Я на работу добираюсь на автобусе, и от больших более комфортабельных автобусов я в восторге. Это не сравнить с обычными маршрутками. Ранее дорога на работу и домой была неудобной и опасной. Из-за маленького роста я не могла дотянуться до поручня, а на сиденье не за что держаться. Поэтому в больших автобусах мне комфортно и безопасно", – поделилась днепрянка Инна Ласкина.

Так через две недели на городские маршруты выйдут еще 45 автобусов большой вместимости.

"Приоритетом работы городского головы Бориса Филатова является выполнение программы "Смерть маршруткам". Автобусы большой вместимости массово заходят на городские маршруты. Днепр – единственный город в Украине, куда за один год завезли более 120 автобусов большой вместимости. Всего в городе уже курсируют 260 автобусов большой вместимости, и до конца года их количество возрастет до 330 единиц. в следующем году мы будем продолжать программу, чтобы на дорогах города не осталось малых маршруток. Сейчас на 42 маршрутах уже работают большие автобусы. Так, к концу следующего года у нас не останется ни одного маршрута, где будут работать маленькие маршрутки", – рассказал специалист сектора контроля выполнения договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Иван Васючков.

Директор ООО ПКФ "Игрек" Михаил Клокун отметил, что в их предприятия 40 автобусов большой вместимости, пять еще в процессе транспортировки. Также заказано еще одиннадцать комфортабельных автобусов, и работают они на маршрутах 101, 146-А, 146-Б и 107.

"Заказывать автобусы мы начали еще летом 2019 из Норвегии. Мы поняли, что сделали правильный выбор и заказали следующие партии. Однако свои коррективы внес карантин, потому границы были закрыты, и доставить автобусы было крайне трудно. После попадания автобусов в Днепр перед выходом на маршруты их брендируют согласно дизайну кода города", – рассказал Михаил Клокун.

Автобусы большой вместимости комфортные как для пассажиров, так и для водителей. Так, водители, которые попытались управлять новым автобусом, уже не хотят работать на других. В частности, Анатолий Романенко работает около 12 лет водителем, и ему есть с чем сравнить: "Старые автобусы были не для людей, а эти и для людей, и для водителей. Все управление осуществляется легко: плавное торможение и набор скорости. Я не так устаю за рабочий день. Кроме того, в салоне климат-контроль, достаточно комфортно во время маршрута".

В условиях большого пассажиропотока новые комфортабельные автобусы незаменимы в мегаполисе. Горожане положительно оценивают более быстрое и комфортное движение в новых автобусах.

"Я довольна изменениями в общественном транспорте и благодарна городской власти за новые автобусы. В них чувствуешь себя хорошо при любых погодных условиях. Важно, что размеры автобуса позволяют сохранять дистанцию между людьми", – рассказала днепрянка Елена Медведовская.

Максим Колесник доволен, что от своего дома и до работы имеет возможность добираться на комфортабельных автобусах: "У них прохладно в жару, а в зимний период, наоборот, тепло. Удобные сиденья, и благодаря плавному ходу я чувствую себя более безопасно".